Президент США Дональд Трамп заявил, что откажется от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия, только если страны ЕС отменят свои пошлины на импорт американских товаров. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, Трамп пригрозил ЕС пошлиной на ввоз в США европейских автомобилей.

"Европейский союз, замечательные страны, которые относятся к США очень плохо в торговле, жалуются на тарифы на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и тарифов на товары США, мы также снимем наши пошлины. Большой дефицит. Если нет, мы введем налог на автомобили и т. д. Справедливо!", - заявил президент США.

Это заявление стало ответом на встречу в Брюсселе участников переговоров от Евросоюза и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", в Евросоюзе потребовали от США отменить пошлины на сталь и алюминий.

Ранее мы писали, что в ЕС определились со сроком введения санкций против США.