Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшее время снова приедет в Украину и посетит зону АТО.

Об этом он сказал на полях Брюссельского форума.

"В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток", - заявил он Голосу Америки.

При этом американский дипломат добавил, что дата посещения пока не установлена.

Ранее специальний представитель заявлял, что Соединенные Штаты работают над усилением оборонительных возможностей Украины, чтобы исключить дальнейшую агрессию со стороны России.

Американский дипломат исключил урегулирование конфликта на Востоке Украины силовым методом и высказал мнение, что так называемые ЛДНР должны быть ликвидированы, так как это не соответствует Конституции Украины.

Еще раньше Волкер выразил мнение, что мирному урегулированию должно помочь развертывание на востоке миротворческих сил, которые должны заменить российских солдат.