Певица Светлана Лобода официально подтвердила, что беременна вторым ребенком. Об этом она заявила в Instagram.

"Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины... рождению малыша. Для меня это большое чудо... и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание!" - написала певица.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Как сообщала "Страна", Лобода ждет ребенка от солиста Rammstein Тилля Линдеманна.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала дочь на День Святого Валентина. Евангелина заканчивает первый класс и уже интересуется музыкой.