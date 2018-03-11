Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что сейчас нет смысла вводить в стране военное положение. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Я не вижу никакой логики, зачем президенту делать это сейчас. Можно по-разному к нему относиться, но человек он достаточно умный, образованный, прекрасно выстраивает причинно-следственные цепочки. Так зачем сейчас это делать?", - заявил Тука.

Он отметил, что когда возглавлял в 2015 году Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, то обращался к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ввести военное положение.

Тука отметил, что задержание Владимира Рубана не подтолкнет президента Украины к подобному шагу.

Как сообщала "Страна", Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения на украинском блокпосту во время перевозки крупной партии оружия.

В СБУ заявили, что Рубан планировал теракты в Киеве по указанию Захарченко.