Певец Александр Рыбак, победивший на "Евровидении-2009", снова представит Норвегию на конкурсе. Об этом сообщается пресс-служба организаторов "Евровидения-2018".

"Александр Рыбак будет представлять Норвегию на конкурсе"Евровидение-2018" с песней "That's How You Write A Song", - говорится в заявлении.

Как сообщала "Страна", победитель Евровидения - 2009 собрался во второй раз выиграть песенный конкурс. Соответствующее заявление в понедельник, 15 января, Александр Рыбак сделал на пресс-конференции в Норвегии и опубликовал радостное для своих фанатов известие на странице в Facebook.

