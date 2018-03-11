В общественном движении Виктора Медведчука "Украинский выбор" ответили на обвинения СБУ, которыми спецслужба напрямую связала движение и Владимира Рубана, обвиняемого в организации покушения на Порошенко.

В организации заявили, что Рубан не является и никогда не был членом "Украинского выбора".

Об этом речь идет в официальном заявлении, обнародованном на сайте движения.

"Глава СБУ передал журналистам презентацию, призванную продемонстрировать связь Рубана с "Украинским выбором". Все материалы, упомянутые в презентации, публиковались на нашем сайте. Однако СБУ не просто цитирует наши материалы, а дает им свою трактовку, не соответствующую действительности", - отмечается в заявлении.

При этом в организации отметили, что Рубан принимал участие в мероприятиях проекта "Украинская федерация", но Рубан "никогда не вел этот проект, в чем голословно пытался уверить руководитель аппарата СБУ.

Также сообщается, что Рубан обращался к сайту "Украинский выбор" с просьбой предоставить помещение для проведения заседания тематического клуба "Управление общественным развитием".

"Клуб являлся общественной инициативой, а не проектом или "подпроектом" Украинского выбора, который предоставил помощь для проведения заседания, в ходе которого Рубан был избран руководителем клуба", - сообщили в "Украинском выборе".

О публикациях Рубан в своему блоге на сайте "Украинского выбора" в организации сообщили, что он разметил несколько своих материалов, "но после событий 2014 года позволил себе ряд оскорбительных заявлений в адрес Медведчука".

"В связи с этим в 2015 году было принято решение об удалении блога Владимира Рубана со страниц нашего сайта... Материалы, посвященные мероприятиям с участием Рубана (тексты, фото, видео), доступны на сайте Украинского выбора в настоящее время", - отмечается в заявлении.

Как известно, на брифинге 9 марта глава СБУ Василий Грицак заявил о связи Рубана с организацией Виктора Медведчука "Украинский выбор".

"С 2013 года он с ними активно работал, а сейчас активно дистанцируется от этой истории: вытерли в соцсетях, на своих страницах в Facebook упоминания ... Мы подняли очень много интересной информации", - заявил Грицак.

При этом Грицак не дал ответ на вопрос, причастен ли к "делу Рубана" сам Медведчук.

Сам Рубан в зале суда во время избрания ему меры пресечения заявил: "Нет большего врага, чем Медведчук. Перестаньте меня с ним связывать".