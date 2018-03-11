Сегодня, 11 марта, на НСК "Олимпийский"киевское "Динамо" проведет свой первый поединок во втором этапе чемпионата Украины по футболу. Соперником киевлян, которые догоняют "Шахтер" (пока отрыв в 9 очков - Прим.Ред.) будет ровенский "Верес" (у команды 32 ояка и она на пятом месте - Прим.Ред.).

Как сообщает пресс-служба киевского метрополитена из-за этого матча будет традиционно закрыты для болельщиков несколько центральных станций метро.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - заявили в пресс-службе подземки.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что почему Гармаш в матче с Лацио полез разбираться с арбитром после свистка и нарвался на красную карточку.