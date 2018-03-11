В Пхенчане продолжаются XII Паралимпийские игры, и 11 марта принесло в копилку сборной Украины еще одну золотую медаль.

Наш лыжник Максим Яровой, выграл гонку на 15 км для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Серебро завоевал американский спортсмен Дэниел Кноссен, а на третьем месте представитель объединенной команды Кореи Мин Ю Хун.

Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады.

Фото: paralympic.org

После победного финиша, фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Еще один украинский лыжник Тарас Рудь в этой гонке финишировал седьмым.

Таким образом в копилке сборной Украины уже шесть наград Паралимпиады - две золотые медали, одна серебряная и три бронзовые. Нашу страны в Пхенчане представляют 20 спортсменов в трех дисциплинах - в биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

Ранее "Страна" рассказывала, что сборная Украины взяла первое "золото" на Паралимпиаде в Корее.