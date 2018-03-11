В Киеве нацгвардеец попал под колеса, спеша на помощь сбитому пешеходу
В Киеве боец Нацгвардии попал под колеса авто, когда спешил на помощь сбитому пешеходу. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Вечером 10 марта на столичном Набережном шоссе Volkswagen Passat двигаясь от Дарницкого моста в сторону моста Патона сбил пешехода, который пытался пересечь оживленную трассу в неположенном месте.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
На помощь мужчине с противоположной стороны улицы побежали трое нацгвардейцев в жилетах. Однако одного из них сбил Volkswagen Transporter, водитель которого даже не притормозил рядом с местом ДТП.
Оба пострадавших госпитализированы в 17-ю больницу.
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