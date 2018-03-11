В пятницу у "порохоботов" был праздник. С ними встретился тот, чьим именем назвали этот подвид блогеров - Петр Порошенко.

Об этом стало известно из поста одного из самых известных авторов пропрезидентского толка - Мирослава Олешко. Он выложил совместное селфи с Порошенко. Позже факт встречи подтвердили и остальные ее участники.

Многие из них, расписывая достоинства президента, впали в невиданное доселе славословие. Блогеры наполнили социальные сети потоками восхвалений и водопадами лести.

"Страна" публикует лучшие образчики этих текстов, достойных попадания на страницы северокорейской печати.

Предупреждение: местами присутствует ненормативная лексика.

"Спасибо за то, что он спас мою страну"

Все началось с фотографии, которую опубликовал блогер Олешко.

Интересно, что фотографию эту блогер сначала удалил, а потом снова вернул - потому что пост успели скопировать, и скриншот опубликовали многие СМИ.

Позже стала известна причина метаний Олешко - оказывается, перед встречей нужно было сдать телефоны. Чего блогер, судя по всему, не сделал. За это на него обиделись другие "порохоботы", которые честно исполнили условия встречи.

И "фамильярное" фото с президентом, судя по всему, стало причиной серьезного нагоняя для Олешко - поэтому он и удалил фото.

К слову, в процессе дискуссии Монова заявила, что у Олешко есть 154 аккаунта. В переводе на понятный язык это означает, что у блогера есть 154 профиля в социальных сетях, где он выступает под разными именами.

Позже он компенсировал свой "проступок" ярким панегириком. Вот, как он описывает встречу с Порошенко:

"Поверьте, одной минуты с ним мне хватило, чтобы понять, что он знает что нужно делать и как надо делать, а если ты будешь рассказывать "нет, надо вот так лучше," то получишь такой ответ, который меня устраивает - так возьми и сделай.

Поэтому друзья, я Президенту просто сказал спасибо за то, что он спас мою страну и сказал, что победа в 2019 году, в которую я верю, это уже не только вопрос выживания, но и вопрос прогресса страны в сложных условиях, которые уже становятся учебным материалом для наших западных партнеров".

Далее Олешко расписывает достижения Порошенко (безвиз, медреформа и так далее), говорит о его нетерпимости к врагам (речь главным образом о внутренних, из которых в тексте упомянута Тимошенко) и переходит к финалу:

"Сил (у Порошенко - ред.) полно, энергии полно, хватит на всех нас вместе. То же самое: когда есть крепкая семейная поддержка, силы всегда найдутся. Как нашлись, когда он в декабре был на Майдане, пытаясь не допустить кровопролития и был в Крыму, чтобы не допустить аннексии. И сейчас он тоже рвется в бой, в котором главное - вера к победе".

"Он просто любит Украину"

Известный блогер Игорь Бигдан пытался соблюсти некую видимость объективности и критического подхода. Но в итоге вышла классическая агитка, которой автор попытался убить двух зайцев: показать, что и "порохоботы" и сам Порошенко - бессеребренники.

"Я давно пытался понять, а почему собственно Порошенко не хочет нанять на работу тех, кто всё это время тащит на себе защиту информпространства? Вот теперь, кажется, понял: потому что он такой же. Он безмерно уважает то, что мы делаем, то что мы жертвуем на борьбу время, деньги и силы, но он делает то же самое.

Один пример: в 2014 году, когда война с Россией казалась очень вероятной, знаменитые комплексы ПВО C-300, охранявшие Киев, были неработоспособными. Их давным-давно распилили на металл и защититься от вторжения с воздуха было тупо нечем. Порошенко потратил 600 миллионов собственных денег на то, чтобы быстро восстановить систему ПВО. И это только один эпизод, а в целом затраты лично Порошенко и компании Рошен исчисляются миллиардами гривен.

Зачем он это делает? Он просто любит Украину и не хочет, чтобы она превратилась в Россию. Мотив простой, но железный. Нас и наши мотивы он считает такими же. А раз так, то о какой "зарплате порохобота" может идти речь?...", - пишет блогер.

Концовка у Бигдана вышла очень кинематографичной - хоть сейчас на предвыборный ролик Порошенко:

"Его жена Марина - хрупкая и застенчивая красавица. Она тоже была, иногда поддерживала мужа, но больше молчала. Я в конце подошёл и спросил её "как вы выдерживаете такую жизнь?". Она ответила, что "силы придаёт уверенность, что ТАК ПРАВИЛЬНО"".

К слову, еще в 2012 году российский блогер Антон Носик заявлял, что Бигдан работает на путинское движение "Наши" в России. Он ссылался на взлом почты пресс-секретаря "Наших" Кристины Потупчик.

"Самый дешевый из топовых шлюх, но самый плодовитый, - говорится в посте Антона Носика. - Так как сам писать не умеет, то специализируется на репостах нужных тем, формирующих нужные нашистам настроения".

Носик утверждал, что как минимум за два поста Бигдан получил 4 тыс и 50 тыс рублей (130 и 1600 долларов по тому курсу).

"При упоминании Путина тяжелая ладонь грохнула по столу"

Блогер Алексей Петров живописует картину, как Порошенко изменился в лице, когда речь зашла о Путине.

"Вопрос защиты Украины от внешних и внутренних вызовов, для него дело чести и главный приоритет в работе. Когда разговор зашёл об агрессии России и действий её шавок внутри страны, голос Президента вдруг превратился в лязг металла. Это не сыграть. Это внутри. При упоминании фамилии путина тяжелая ладонь грохнула по столу. Я подумал, что ножки сложатся и журнальный стол провалится в подвал.

За Украину порвёт! За армию порвёт! За патрульную полицию порвёт! Он не носит "розовых очков" и не позволит дестабилизировать ситуацию в Украине".

По словам Петрова, Порошенко "досконально знает историю правления Ли Кван Ю. (Немного подискутировали с ним на эту тему. Я проиграл. Ну кто бы сомневался?)"

"Боец каких мало. Такие люди в одиночку могут решить итог сражения. Примеров в истории масса, когда казалось дрогнувшая армия, в итоге сокрушала врага идя в атаку за лидером. Я забыл когда последний раз его политические оппоненты приезжали в зону боевых действий. А некоторых там отродясь не было".

"У Президента отменное чувство юмора. Откровенно говоря, я первый раз видел такого Порошенко. И намёка не было на возможную заносчивость как политика, и дистанцию президент - электорат. Словно это была беседа старых друзей, которые видятся еженедельно. Вот и сегодня собрались обсудить перипетии минувшего футбольного матча".

Следом за Олешко, Петров сравнивает Порошенко с Черчиллем:

"Жена - его надежный тыл. Он этого не сказал, но я не вчера родился. Президент иногда тонко шутил обращаясь к Марине Анатольевне и я почему-то вспомнил фильм "Темные времена", а именно споры и просто беседы Черчиля со своей супругой. Я не провожу параллели между этими политическими фигурами... Хотя нет, всё же провожу!".

"Отменный стратег и тактик. Если сев с ним за шахматную доску, соперник начнёт играть в Чапаева и напёрстки одновременно, то Порошенко всё равно победит его, при этом продолжая играть в шахматы! А потом сотрёт в порошок!".

Блогер Елена Монова была довольно сдержана, но в конце своего поста не удержалась от вычурных метафор. Она сравнила Порошенко с паровозом, который набрал ход, и его уже не остановить.

"Я когда-то писала, что Порошенко у меня ассоциируется с огромным паровозом, который, если наберет скорость, то остановить его могут только взорванные впереди рельсы. На встрече это впечатление только усилилось и стало окончательным. Это тот случай, когда кажущаяся медлительность в принятии и воплощении решений компенсируется мощью и силой удара, а также набранной скоростью. То есть разгоняется только тогда, когда топлива под завязку, маршрут и цели определены, набирает скорость медленно, а набрав — уже не тормозит", - дает развернутую метафору Монова.

Известный журналист Михаил Ткач прокомментировал словоизлияния пропрезидентских блогеров после встречи с Порошенко в стихах, переосмыслив письмо Татьяны из "Евгения Онегина":

"Я блогер ваш - чего же боле?

Что я могу еще сказать?

Теперь, я знаю в вашей воле

меня на встречу не позвать

Но вы, к моей несчастной доле

Хоть каплю жалости храня,

Вы не оставите меня.

Сначала мы посты писали

поверьте: нашего стыда

Вы не узнали б никогда,

Когда б надежду мы имели

Хоть редко, хоть в неделю раз.

Не только в фейсбуке видеть вас

Чтоб только слышать ваши речи,

Вам слово молвить, и потом

Все постить, постить об одном

И день и ночь до новой встречи.

Но, говорят, вы нелюдим;

В АП и в Козине Вам скучно,

А мы...ничем мы не блестим,

Хоть Вам и рады простодушно

Запостил! Страшно перечесть...

Стыдом и страхом замираю...

Теперь и фото с вам есть,

И смело им себя вверяю...".