Длинная и запутанная история с организацией боя между нашим Василием Ломаченко, чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO и чемпионом мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линаресом, похоже благополучно завершилась.

Промоутеры боксеров договорились о проведении этого поединка. Официально объявят об этом в ближайшие дни. Бой состоится 12 мая в Нью-Йорке, в знаменитом Madison Square Gard, об этом передает Ringpolska.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что проблемы в орагнизации этого поединка возникли из-за разногласий между телекомпаниями.

"Если говорить о моей весовой категории, есть 3 чемпиона помимо меня. Один находится в Golden Boy, а Top Rank не может с ними договориться. Второй сам не хочет, он не верит, что сможет выиграть. Третий не имеет права выйти боксировать на ESPN точно так же, как я не могу пойти на Showtime сейчас. Все эти нюансы меня не радуют, потому что для меня бокс - это состязания, спорт. Мне интересно выявить, кто лучше", - так комментировал ситуацию с телеправами Василий Ломаченко.