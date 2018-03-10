В Кривом Роге сотрудники уголовного розыска разоблачили онлайн-порностудию, в которой работали несовершеннолетние девушки. Об этом сообщает издание 1tv.kr.ua.

Одной из секс-работниц было 16 лет, двум другим - по 15. Онлайн-студию организовали в съемной квартире. Там подростки предоставляли сексуальные услуги онлайн, а также жили.

Правоохранители изъяли ноутбуки, где нашли видеозаписи с девушками порнографического характера.

Фото: 1tv.kr.ua

Фото: 1tv.kr.ua

Фото: 1tv.kr.ua

Фото: 1tv.kr.ua

Фото: 1tv.kr.ua

Отметим, что это не первая порностудия в Кривом Роге, которую обнаружили сотрудники уголовного розыска. 6 марта оперативники "накрыли гнездо разврата" в одном из частных домов Кривого Рога. Веб-студию организовала семья: муж с женой, а также его брат и супруга.

Также "Страна" писала о том, как в январе в Кривом Роге обнаружили порностудию, в которой студентки ежемесячно зарабатывали по тысяче долларов на порносайтах.

Кроме этого в Кривом Роге также разоблачили деятельность порностудии, которая базировалась на проспекте Гагарина. Правоохранители обнаружили там семь девушек, которые занимались проституцией.