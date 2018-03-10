В Киеве на Оболони подожгли часовню Московского патриархата
В ночь на 10 марта неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата в Оболонском районе Киева на улице Автозаводской, 68.
Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.
Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм.
Также уточняется, что неизвестные попытались поджечь "храм в честь Преображения Господня" около трех часов ночи. На место преступления прибыли сотрудники полиции.
Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство. В то же время сообщения полиции Киева по факту поджога пока нет.
Фото: mitropolia.kiev.ua
Фото: mitropolia.kiev.ua
Фото: mitropolia.kiev.ua
Как сообщала "Страна", в Павлограде Храм УПЦ Московского Патриархата закидали коктейлями Молотова.
Ранее камеры видеонаблюдения засняли поджигателей храма Московского патриархата в Киеве.