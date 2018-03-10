В ночь на 10 марта неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата в Оболонском районе Киева на улице Автозаводской, 68.

Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.

Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм.

Также уточняется, что неизвестные попытались поджечь "храм в честь Преображения Господня" около трех часов ночи. На место преступления прибыли сотрудники полиции.

Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство. В то же время сообщения полиции Киева по факту поджога пока нет.

Фото: mitropolia.kiev.ua

Фото: mitropolia.kiev.ua

Фото: mitropolia.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в Павлограде Храм УПЦ Московского Патриархата закидали коктейлями Молотова.

Ранее камеры видеонаблюдения засняли поджигателей храма Московского патриархата в Киеве.