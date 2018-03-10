Зарплата председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского за февраль составила 105,7 тысяч гривен. Об этом сообщают "Украинские новости".

Заместители Охендовского в феврале получили больше - 153,6 тысяч гривен и 155,2 тысяч гривен.

"Размер начисленной заработной платы за февраль 2018 председателя ЦИК составляет 105 703,28 гривен", - сказано в официальном ответе на запрос.

В частности, 51,8 тыс. гривен составила материальная помощь на оздоровление, 22,7 тыс. гривен - зарплата за время пребывания в командировке, 5,2 тыс. гривен - зарплата за время пребывания в отпуске.

Фото: ukranews.com

Зарплата заместителя председателя Жанны Усенко-Черной за февраль составила 153 611 гривен, из которых по 52,7 тыс. гривен составили материальная помощь на оздоровление и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, а 5 тысяч - зарплата за время пребывания в отпуске.

Заместителю председателя ЦИКа Андрею Магере в феврале было начислено 155 203 гривны зарплаты, из которых по 47,8 тыс. гривен составила матпомощь на оздоровление и на решение социально-бытовых вопросов, 14,7 тыс. гривен - помощь по временной нетрудоспособности за декабрь 2017, а 6,6 тыс. гривен - зарплата за время пребывания в отпуске.

Как сообщала "Страна", председатель ЦИК и его замы за год получили свыше 2 миллионов гривен зарплаты на троих.

Напомним также, что глава ЦИК с семьей живет в квартире тещи, имеет авто и охотничий карабин.