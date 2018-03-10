В Карпатах заблудился и пропал турист, приехавший на горный курорт из Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Ивано-Франковской области.

Поисковая операция в составе 17 спасателей на 3 единицах техники приступила к поискам мужчины утром 10 марта.

"Созданы 4 поисковые группы. Они обследовали территорию в районе гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван, горной местности Чуфрова, Смотрич, Погорилец", - уточнили в ГосЧС.

Мужчина отправился в горы вместе с еще тремя туристами еще утром 7 марта. Путь туристов пролегал от горы Поп Иван в сторону Говерлы. Позже мужчина решил отделиться от группы и пошел сам в направлении горы Ушастый Камень, что находится вблизи села Дземброня Верховинского района.

Житель Киева должен был вернуться еще 9 марта, но так и не появился в отеле. Телефонная связь с ним отсутствует. О пропавшем туриста известно, что он 1990 года рождения. В 18:00 спасатели приостановили поиски туриста. Спасательную операцию продолжат завтра утром, 11 марта.

Как сообщала "Страна", в Карпатах спасли туристку, которая сорвалась в ущелье, и мужчину, который прыгнул за ней.

Напомним также, что в Карпатах на этих выходных обещали повышенную угрозу схода лавин.