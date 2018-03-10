Скандальный экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, отлученный от спорта из-за допинга рассказал, как готовится к возвращению на большой ринг.

Об этом передает Sky Sport.

"Меня долго не было - два с половиной года. Моя цель - вернуться на ринг и снова засиять. Может быть, я мог бы сражаться уже на этих выходных.

Я называл Энтони Джошуа бодибилдером, но я занимаюсь так, что сам начинаю быть похожим на бодибилдера. Вечером я принимаю свой протеиновый коктейль, ложусь рано спать и представляю, как буду ломать их лица в ринге. У меня есть хорошие новости, и скоро я объявлю их всем людям на земле.

Я оставил тяжелый дивизион для этих ребят, и теперь они хранят титулы. Джошуа отлично справляется с полировкой моих поясов, сохраняя их красивыми и теплыми.

Бой Паркера и Джошуа? Паркер быстрее, Джошуа мощнее. Паркер моложе, а у Джошуа хороший опыт на любительском ринге. Это будет хороший бой - и неважно, кто победит.

Уайлдер? Он просто создан для меня. Что бы ни случилось в его следующем бою, я должен встретиться с ним. У нас есть незаконченное дело. Когда мы встретимся на ринге, я ему задам. Уайлдер - хороший панчер. И он может использовать свои мощные удары в любом раунде. Но у меня лучшие боксерские навыки в тяжелом дивизионе. Сначала я дам ему урок бокса, а затем просто остановлю. Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа или кто-то там еще - я иду за вами", - закончил свой монолог Фьюри.

Напомним, что свой последний бой Тайсон Фьюри провел в 2015 году, победив нашего Владимира Кличко.

Ранее "Страна" рассказывала, что Тайсон Фьюри намерен трижды выйти на ринг в 2018 году.

Также мы сообщали, что Фьюри уверен, что побьет Джошуа даже с привязанной рукой.