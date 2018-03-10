Спецпредставитель Госудепартамента США по делам Украины Курт Волкер уверен, что Украина должна была получить План действий по членству в НАТО еще на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году, но и сейчас не готова стать членом Альянса.

Об этом сообщает УНИАН.

"Вы не должны забывать контекст, в котором было сделано это решение. США выступали за предоставление Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это – инструмент, путь помощи стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже", – пояснил американский дипломат.

Он указал, что ни в то время, ни сейчас ни Грузия, ни Украина не готовы к членству в Альянсе.

"Им нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать. ПДЧ был разработан как инструмент", – подчеркнул Волкер.

Посол напомнил, что в 2008 году были союзники, которые не хотели давать ПДЧ, потому что они думали, что это "создаст автоматизм в направлении к НАТО".

"Они не хотели иметь автоматизм относительно членства из-за России. Также было сказано другими союзниками – они могут быть членами, но сейчас они не готовы. Поэтому декларация Бухареста говорит, что они будут членами. Но это положило идею относительно членства на стол без детализации и без инструментов, которые для этого были созданы", – отметил он.

При этом Волкер подчеркнул, что с тех пор Украина и Грузия имеют годовые национальные программы, которые предусматривают такого же рода работу, которую нужно сделать и в рамках ПДЧ.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко приветствовал статус "аспиранта" в НАТО для Украины.

Напомним также, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не относится ни к Евросоюзу, ни к НАТО, о чем на днях сказал президент Петр Порошенко.