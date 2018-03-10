Британский биолог Джон Салстон, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии, умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте Института Сенгера, основанным ученым, и в котором он работал с 1992 по 2000 год.

Отмечается, что ученый умер 6 марта, однако об этом стало известно только сейчас.

Салстон Джон Эдвард родился 27 марта 1942 года. Окончил Кембриджский университет в 1963 году и там же защитил докторскую диссертацию (1966) по теме химии нуклеотидов. Он работал на должности директора Института Сенгера.

В 2002 году вместе с Робертом Хорвицем и Сиднеем Бреннером Салстон получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытия в области генетического регулирования развития человеческих органов.

Джон Салстон был членом Лондонского королевского общества по распространению знаний о природе - ведущего научного общества Великобритании.

Один из самых существенных вкладов Салстона в биологическую науку - полное описание порядка деления эмбриональных клеток C.elegans.

Напомним, Медведчук пожелал Порошенко стать лауреатом Нобелевской премии мира.

Как сообщала "Страна", ранее Нобелевскую премию по медицине получил японец за изучение самоочищения клеток.