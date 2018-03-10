Сегодня, 10 марта, в польском Перемышле неизвестные хулиганы разбили окно в здании Украинского народного дома. Об этом сообщает портал PROstir.pl.

Булыжник швырнули в большое окно, на первом этаже Украинского народного дома, который расположен в центре города недалеко от здания мэрии. За стеклом, которое разбили, размещался плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.

Об инциденте проинформировали главу местного отдела Объединения украинцев в Польше Марию Туцкую. Также сообщили в полицию, правоохранители выезжали на место происшествия.

Это же окно было разбито 24 июня в прошлом году. Инцидент произошел после осквернения территории греко-католического кафедрального собора в Перемышле. Полиция вскоре закрыла дело, не найдя злоумышленников.

Фото: prostir.pl/lifestyle

Фото: prostir.pl/lifestyle

Фото: prostir.pl/lifestyle

Как сообщала "Страна", в Польше суд оправдал радикала, который в Перемышле кричал "Смерть украинцам!".

Напомним также, что в Польше осудили 20 радикалов, которые напали на украинский марш в Перемышле.