Украинская певица и тренер "Голоса страны" Джамала, которая носит под сердцем первенца, поделилась серией нежных фото в Instagram.

На фото Джамала предстала в нескольких образах. Певица была чувственной, нежной, бескомпромиссной и женственной.

На одной из фотографий она позирует в голубом струящемся платье. На другом фото Джамала сидит на кресле в широких брюках и блузе. Ее руки легко подняты вверх. Сама Джамала смотрит вверх, а не в камеру, что придает задумчивости образу.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала рассказала о состояниях, которые сменяют друг друга.

"Каждый день не похожий... Спокойствие... Грусть... Счастье... Безмятежность... Волнение... Радость... Нравится жить", - прокомментировала фото Джамала.

Хрупкий и чувствительный образ оценили поклонники звезды. Фанаты комментируют опубликованные фотографии: "Вы прекрасная", "Хорошие фото", "Очень нежная и невероятно красивая", "Очаровательная".

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала в серебристом платье показала заметно округлившийся живот.

Как сообщала "Страна", Джамала призналась, что не планировала стать мамой.

"Чем дольше я нахожусь в этом состоянии, тем сильнее чувствую радость. Это совершенно новое, необычное чувство жизни, которое зарождается во мне. Появляется и забота, и ответственность", - написала Джамала.