В Сети опубликовано постапокалиптическое видео про мир, который захватили роботы. Видео размещено на YouTube-канале NIXOLAS.

На записи планета превратилась в безжизненную пустыню, населенную техникой BostonDynamic. Земля лишена признаков жизни.

Единственным противником роботов осталась только природа. В конце ролика видно, как роботов SpotMini сдувает сильным ветром.

Посетители канала остались в восторге от "восстания машин".

"Хахаха! Это забавно! Молодцы", - написал Marie-Soleil. "Идеально", - прокомментировал ролик IDEM FRQC.

Есть и те пользователи, которые остались не очень довольны увиденным. "От просмотра этого мне по какой-то причине нехорошо", - пишет один из пользователей.

Как сообщала "Страна", ранее Илон Маск предсказал восстание машин с искусственным интеллектом.

Напомним также, что Илон Маск придумал подземные электробусы и показал, как они будут выглядеть.