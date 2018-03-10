В Латвии скончалась генеральный директор Службы госдоходов Илзе Цируле. Женщине было 53 года, она была найдена у себя дома. Об этом сообщает LETA.

На теле у женщины отсутствуют очевидные признаки насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Издание отмечает, что премьер-министр Марис Кучинскис обсудил произошедшее с министром финансов Данной Рейзниеце-Озол.

Как сообщает пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс, назначен и.о. руководителя Службы госдоходов.

Глава правительства также выразил соболезнования семье и друзьям Цируле. Соболезнования близким от имени всех работников выразила консультант Службы госдоходов по связям с общественностью Елена Зандер.

Фото: twitter.com/Finmin

Представитель министра финансов Арно Пяткина сказал, что исполняющий обязанности гендиректора Службы госдоходов может быть назначен в понедельник, 12 марта, когда предусмотрена встреча министра финансов с руководством. После встречи будут даны комментарии журналистам.

Как информирует издание, Цыруле возглавляла Службу госдоходов с ноября 2016 года.

Как сообщала "Страна", в Латвии ранее задержали главу центробанка по подозрению в коррупции.

Также напомним, что ранее умер один из богатейших людей Латвии, фармацевтический магнат Валерий Малыгин.