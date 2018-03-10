После того, как Великобритания объявила о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России (если будет доказана причастность РФ к отравлению экс-офицера ГРУ Скрипаля - Прим.Ред.) в РФ прозвучали тебования к ФИФА дисквалифицировать сборную Англии.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что ФИФА должна наказать сборную Англии по футболу, если та откажется выступать на чемпионате мира 2018 года в России.

"Начиная с 2010 года, англичане что-то выдумывают. Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 - получили всего два голоса и очень обиделись. Сразу же начались какие-то странные вещи. Сначала они заявляли, что мы все купили и были со всеми в сговоре. Потом выдумывали какие-то новые обвинения каждый месяц. Наконец, у них еще появился один повод - отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!" - заявил Колосков агентству НСН.

Он отметил, что в самой Англии информация про отравление Скрипаля подается так, будто это была специальная акция против всей страны.

"На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у России ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, стараясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018", - пояснил Колосков.

Почетный президент РФС подчеркнул, что со стороны ФИФА обязательно должна последовать реакция на такие призывы.

"На такой призыв должна отреагировать ФИФА и если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА и отстранения от ЧМ-2022", - заключил Колосков.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина ведет переговоры о бойкоте чемпионата мира-2018 в России.