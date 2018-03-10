В ночь на 10 марта, пять полицейских патрулей в Ровно пытались задержать водителя-беглеца. Ни выстрелы, ни протараненная служебная машина не могли остановить нарушителя, который управлял автомобилем Volkswagen Т5 в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на пресс-службу полиции Ровно.

Водитель создавал аварийные ситуации на дороге. Беглец даже протаранил полицейский Toyota Prius, которым правоохранители пытались заблокировать движение.

Патрульные стреляли дважды. Позже на центральной улице копы создали искусственную пробку и только так нарушителя удалось задержать.

Отчаянным экстремалом оказался 23-летний парень. Он приехал за полторы сотни километров на свидание в Ровно. Девушка все это время была в салоне авто рядом со своим Ромео.

Фото: rv.npu.gov.ua

"Девушка молодого возраста, не была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому считаем, что к совершению преступления отношения не имеет", - рассказал сотрудник Управления Нацполиции Ровенской области Александр Панасюк.

А вот содержание алкоголя в крови нарушителя после нескольких часов следственных действий превышало допустимую норму почти в 6 раз.

Двух полицейских из раздавленного авто доставили в больницу. У них подозрение на сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Водителя-беглеца задержали, он будет находиться в изоляторе до избрания судом меры пресечения. За побег и нанесение травм работникам полиции кроме немалых штрафов ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали хакера-беглеца, которого искали 30 стран мира.

Также "Страна" писала о том, как полицейские не смогли заблокировать беглеца на BMW.