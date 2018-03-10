Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает заявление Путина о ядерном наступательном оружии кампанией-презентацией перед выборами президента РФ, которые пройдут 18 марта.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я вижу это обращение Путина преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это есть кампания-презентация. Мы имеем достаточно много конкретных вопросов в отношениях с Россией, которые вызывают обеспокоенность. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией", - сказал Волкер.

Волкер также добавил, что не считает, что эта видеокампания будет иметь большую добавленную стоимость к названным вопросам.

Как сообщала "Страна", Путин обратился к Федеральному собранию РФ 1 марта. Он показал несколько разработок стратегического ракетного вооружения, которое "не имеет аналогов в мире".

Также "Страна" писала, что появился полный текст интервью Путина телеканалу NBC о шпионах, Донбассе и Сирии.