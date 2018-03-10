В матче 28 тура Ла-Лиги Эйбар принимал мадридский Реал. И во время матча произошел досадный инцидент, когда капитан "галактикос" Серхио Рамос убежал с поля в подтрибунные помещения. Как выяснилось позже причина у капитана Реала была более чем уважительная - приступ диареи.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан, после матча с юмором прокомментировал этот инцидент. Об этом пишет Marca.

"Почему Серхио Рамос бегал в туалет? Он немного обос@лся", - с улыбкой заявил Зидан на послематчевой пресс-конференции.

Сам Серхио в своем Twitter после игры также вспомнил о курьезном эпизоде со своим участием: "Природа зовет. Выйти. Войти. Перезагрузка. Гол".

Напомним, что несмотря на "побег" капитана "Реал" обыграл "Эйбар" со счетом 2:1. Победный дубль оформил Криштиану Роналду.

Фото: twitter.com/SergioRamos

Как сообщала "Страна", по итогам очередных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов болельщики назвали нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду - лучшим игроком недели.

Мы также рассказывали, что Криштиану Роналду построит новые отели в Мадриде и Нью-Йорке.