Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш, рассказал о своем инциденте после финального свистка в матче 1/8 Лиги Европы против Лацио, когда ему показали красную карточку.

Об этом сообщает Футбол 24.

Фото: football24.ua

"Эпизод с удалением? Морозюк совершил фол почти у линии поля, а Лукас взял и передвинул мяч метров на десять вперед, и просто ввел в игру. После этого нам чуть не забили гол, когда попали в штангу. Я просто хотел спросить, почему арбитр, который был лицом к эпизоду, позволил это сделать. У нас в Украине сразу свистят и передвигают мяч на нужное место.

Я только хотел спросить об этом, а партнеры подскочили, потому что думали, что я будто собираюсь на него наброситься, и получилась такая ситуация. Я потом поговорил с ними - все нормально. Это все эмоции. Я не такой, как все считают. Только хотел спросить, почему так произошло, потому что мы едва не пропустили из-за этого гол, я переживал за результат.

Конечно, хотелось бы сыграть в ответном матче. Очень жаль, но надеюсь, что мы пройдем дальше. Я думаю, что сейчас у нас хорошие шансы", - сказал Гармаш.

Кстати, ответный матч с римлянами Денис Гармаш пропустит.

Ранее "Страна" сообщала, что Лацио не разрешил своим фанатам ехать на матч с Динамо.