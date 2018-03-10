Полиция Британии установила уже около 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которые могут располагать той или иной информацией.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, в настоящий момент в деле появилось уже 240 вещественных доказательств.

К расследованию также привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции.

По словам Радда, Скрипаль и его дочь Юлия продолжают оставаться в критическом, но стабильном состоянии.

Напомним, что отравленный Скрипаль передал британской разведке "весь телефонный справочник ГРУ".

Как сообщала "Страна", экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были отравлены у себя дома. Это случилось 5 марта. В этот же день серьезно пострадал полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Вероятно, Скрипаль с дочерью были отравлены нервно-паралитическим веществом.