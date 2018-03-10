В пункте пропуска "Чоп (Дружба)" пограничники задержали африканку из Ганы, которая пыталась пересечь границу Украины по австрийской идентификационной карточке. Женщина ехала в Австрию поездом "Киев - Вена". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Во время проверки документов иностранка вместо загранпаспорта предъявила на контроль ID-карту другого лица. Это дало основание для недопуска "путешественницы" за границу и привлечению женщины к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

При дальнейшей проверки пограничники обнаружили другие документы, среди которых был загранпаспорт гражданки Республики Гана, вид на жительство в Украине и студенческий билет одного из вузов Сумской области.

Сейчас правоохранители устанавливают где 27-летняя африканка получила чужой документ и кто ей помогал в незаконном путешествии.

Кроме административного взыскания, нарушителю придется отвечать и за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 357 УК "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".

Как сообщала "Страна", в Умани полиция поймала нелегала, который жил в Украине по поддельным документам.

Напомним также, что двое китайцев по поддельным документам летели из Киева на туманный Альбион.