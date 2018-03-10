Вчера, 9 марта, донецкий "Шахтер" обыграл с крупным счетом 3 - 0 полтавскую "Ворсклу", а сегодня, на своей базе под Киевом, "горняки" провели первую тренировку перед отлетом в Рим, на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов с Ромой.

Примечательно, что новичок команды Кайоде провел с командой первое занятие в общей группе.

Новичок Кайоде (на первом фото) провел первую тренировку со своей новой командой, фото: shakhtar.com

Как передает официальный сайт клуба, тренировка стартовала с продолжительной часовой теории, а затем дончане переместились на газон и полностью сфокусировались на тактике. Футболисты, участвовавшие в игре с полтавчанами, занимались со всеми 45 минут, далее их ждали восстановительные процедуры.



Напомним, 21 февраля в первом матче плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" в Харькове победил "Рому" - 2:1. Ответная встреча состоится 13 марта в 21:45 на "Стадио Олимпико" в Риме.

Ранее "Страна" рассказывала, что тренер Ромы обещает Шахтеру большие хлопоты.