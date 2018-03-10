В субботу, 10 марта, в немецком городе Бенсхайм потерпел крушение легкомоторный самолет, два человека погибли. Об этом говорится на официальной странице города в Facebook.

"Крушение самолета в Бенсхайме. Два человека погибли", - заявили городские власти около часа назад.

Кроме того, на странице опубликовано фото с места авиакатастрофы, на котором изображен небольшой самолет красного цвета.

Отмечается, что на месте происшествия работают 25 сотрудников пожарной службы и полиция.

Фото: tag24.de/nachrichten

Как сообщала "Страна", в Венесуэле самолет упал на жилой дом, есть жертвы.

Напомним также, что в Канаде в воздухе загорелся самолет с пассажирами. В авиакомпании рассказали, что рейс №8585 направлялся из Саскатуна в город Калгари. После посадки все пассажиры были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.