В субботу, 10 марта, Украина завоевала серебряную медаль в классической смешанной эстафете (2х6+2х7,5 км) седьмого этапа Кубка мира, который проходит в финском городе Контиолахти.

Об этом сообщает "Укринформ".

За украинскую сборную выступали Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Спортсмены всего на 1,5 секунды отстали от лидеров и использовали лишь 3 дополнительных патрона.

Первыми же на финише были итальянцы (13 дополнительных патронов и 1 штрафной круг, третьими - норвежцы (9,1 секунды отставания, 9 дополнительных патронов).

Всего в классической смешанной эстафете выступили 23 команды.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, в Контиолахти состоятся заключительные гонки 7-го этапа Кубка мира - два масс-старта. Мужчины будут соревноваться на дистанции 15 км, а женщины - на 12,5.

Как сообщала "Страна", первую медаль на Паралимпиаде в Корее сборная Украины взяла в спринте биатлона.

Напомним также, что в первый день Украина вышла на четвертое место в общем зачете медалей Паралимпиады 2018.