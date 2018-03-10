Сегодня, 10 марта, известный американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск опубликовал проект электробусов, которые будут ездить по подземным тоннелям. Система создана как альтернатива для привычного способа передвижения по городу.

Видео, как это все будет работать, Илон Маск показал на своем Youtube-канале.

Как сообщает Deutsche Welle, в использовании тоннелей изобретатель отдаст приоритет пешеходам и велосипедистам.

Автомобилисты также получат возможность пользоваться тоннелями, но во вторую очередь.

"Первыми должны быть те, кто не может позволить себе машину", - написал Маск. Проектом занимается еще одна компания Маска - The Boring Company. Согласно планам компании, специалисты создадут большое количество маленький станций, чтобы доставлять пассажиров прямо к месту назначения.

Напомним, как сообщала "Страна", ракета Falcon Heavy вывела автомобиль Tesla Roadster на гелиоцентрическую орбиту.

Ранее Илон Маск рассказал о книгах, которые нужно прочесть всем желающим стать таким же успешным, как он.