В Ровно разыскивается неизвестный человек, бросивший гранату в частный дом по улице Заречной. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Полицейские устанавливают личность преступника. Известно, что в доме проживала семья с малолетним ребенком.

"Следственно-оперативная группа установила, что взрывом повреждены, забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто из них не пострадал", - уточнили в полиции.

Полицейские взрывотехнического отдела Нацполиции предварительно установили, что на месте происшествия вероятно произошел взрыв гранаты РГД-5.

Металлические обломки полицейские изъяли и направили на экспертизу.

"По факту хулиганства с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины", - отметил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк.

Как сообщала "Страна", ранее в Ровно в сугробе у школы нашли гранату РГД-5.

Напомним также, что в полицейских Ровно бросили гранату, когда они приехали на вызов.