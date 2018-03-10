Международный валютный фонд (МВФ) не готов назвать дату очередного транша для Украины, несмотря на поддержку постоянного диалога в рамках четырехлетней программы "Механизм расширенного финансирования" (EFF). Об этом сообщает "Укринформ".

Как сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, на данный момент не определена даже дата визита оценочной миссии в Украину. 

По словам Райса, дискуссия с властями Украины "является постоянной". Он также напомнил, что недавно группа экспертов МВФ в Киеве обсуждала "технические вопросы" в контексте программы реформ.

"Дискуссия охватывала разные вопросы, включительно с проектом закона об Антикоррупционном суде", - подчеркнул Райс.

Представитель МВФ отметил "необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине", а также осуществления шагов "в том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике и антикоррупционных усилиях".

"Я могу сказать вам, что эта дискуссия продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", - резюмировал Райс.

Как сообщала "Страна", на брифинге в Кабинете министров министр финансов Александр Данилюк заявил, что в апреле Украина выполнит условия, необходимы для получения очередного транша МВФ.

Напомним также, что Украина выплатила Международному валютному фонду около 257 миллионов гривен по спецправу заимствования или около 373 млн долларов.

 

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