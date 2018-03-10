На сайте президента Украины Петра Порошенко размещена петиция, авторы которой предложили запретить чиновникам, народным депутатам и членам их семей лечиться, учиться и отдыхать за границей.

"Предлагаю обязать всех членов семей чиновников и депутатов учиться, лечиться и отдыхать в Украине на время каденции этих чиновников и депутатов плюс 5 лет после окончания работы в органах власти", - говорится в петиции.

Цель петиции - возродить отечественное образование, медицину и предупредить вывоз денег.

Фото: petition.president.gov.ua/petition/43554

По мнению автора петиции Владислава Викторова, "этот закон будет поощрять чиновников и депутатов делать свою страну, а именно Украину, развитой во всех направлениях, что не даст соблазна выводить средства из Украины для самообогащения, для учебы и отдыха своей семьи за рубежом".

Петицию за день поддержали 7 человек из 25 000 необходимых для ее рассмотрения.

Как сообщала "Страна", ранее в МВД решили, кто из украинцев может лечиться в больницах министерства.

Также напомним, что в Украине стало дороже лечиться от гриппа и простуды.