Сирийские специалисты нашли 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, ранее находившихся под контролем антиправительственных формирований.

Об этом в субботу, 10 марта сообщил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, передают РИА Новости.

"Западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. Нами же (официальными властями Сирии - Прим.Ред.) было обнаружено большое производство химических веществ (на неподконтрольных территориях - Прим.Ред.). Мы заявляли об этом многократно, но Запад хочет слышать только террористов", - сказал он.

"Специалисты Организации по запрету химоружия (ОЗХО) назначаются Западом, они не хотят знать правду. Когда мы говорим, что эти специалисты не говорят правду, США утверждают, что они эксперты, поэтому не могут говорить неправду", - сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Сирии.

По словам Микдада, сирийская сторона не раз обращалась к ОЗХО с требованием направить экспертов в Алеппо или Хан-Шейхун в провинции Идлиб, но организация отвечала отказом, обосновывая свое решение чрезмерной опасностью пребывания в этих городах.

"Мы сказали, что готовы обеспечить охрану, предложили им связаться с Саудовской Аравией или США, чтобы они обеспечили их безопасность на территориях, подконтрольных так называемой оппозиции, но они отказались сделать это", - заключил Микдад.

Как сообщала "Страна", директор разведки США считает, что антиправительственные группировки уже не свергнут Башара Асада, но год еще могут воевать.

Напомним, что Макрон пригрозил ударом по Сирии, если узнает о применении химоружия.