Спецоперация по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", – сказал Шевченко.

Объявление подозрения Рубану он назвал более чем обоснованным.

"В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает. Мне они кажутся достаточно убедительными", - сказал он.

Как сообщала "Страна", Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения на украинском блокпосту во время перевозки крупной партии оружия.

Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога.

В СБУ заявили, что Рубан планировал теракты в Киеве по указанию Захарченко. У СБУ есть доказательства того, что Захарченко и Тимофеев планировали теракты с помощью российского оружия, которое якобы перевозил Рубан.