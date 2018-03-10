Защита Трампа может пойти на сделку со спецпрокурором Мюллером - The Wall Street Journal
Команда адвокатов президента США Дональда Трампа изучает возможность договориться со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.
Защита Трампа планирует организовать личную беседу Трампа и Мюллера. В обмен на это команда спецпрокурора должна будет завершить следственные мероприятия в ближайшее время, в качестве срока указываются 60 дней.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп подтвердил, что планирует встречу с Ким Чен Ыном.
Также мы рассказывали, что от Трампа ушел главный экономический советник из-за разноголасий по вопросу пошлин на сталь и алюминий.
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