В Кировоградской области при пожаре в частном доме погибли трое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Пожар на территории частного домовладения в селе Верблюжка Новгородковского района произошел сегодня, 10 марта, в 13:05.

Когда пожарно-спасательное подразделение прибыло на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 кв. м.

Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 годов рождения.

Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра.

Силами пожарных и местной пожарной команды с. Верблюжка в 14:00 пожар был локализован и в 15:00 - ликвидирован.

К тушению пожара привлекались 5 пожарных и одна машина 27-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Новгородка и местная пожарная команда.

Причину пожара и смерти детей устанавливают специалисты.

Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi

Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi

Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi

Как сообщала "Страна", в Украине с начала года почти 500 человек погибли на пожарах.

Напомним также, что в одном из бизнес-центров Киева произошел пожар.