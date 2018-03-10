Британия готовит бойкот ЧМ-2018 в России после отравления экс-ГРУшника Скрипаля
Британское правительство рассматривает вариант коллективного бойкота чемпионата мира по футболу в России, если будет доказана причастность Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля.
Об этом сообщает The Times.
Сейчас Британия ведет переговоры для организации единого скоординированного ответа, включая дипломатические, экономические и военные меры.
В том числе проводятся переговоры на международном уровне с США.
Бойкот ЧМ-2018 является одним из рассматриваемых вариантов реакции. Предполагается, что в рамках бойкота все политики высшего уровня и официальные лица публично заявят о своем отказе посещать чемпионат.
Великобритания ожидает, что к предложенным мерам присоединятся Польша, Австралия и Япония.
Как сообщала "Страна", Порошенко не советует украинским болельщикам ехать на ЧМ-2018 в Россию.
А тем временем ФИФА развела по корзинам участников стыковых матчей.