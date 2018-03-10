Британское правительство рассматривает вариант коллективного бойкота чемпионата мира по футболу в России, если будет доказана причастность Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает The Times.

Сейчас Британия ведет переговоры для организации единого скоординированного ответа, включая дипломатические, экономические и военные меры.

В том числе проводятся переговоры на международном уровне с США.

Бойкот ЧМ-2018 является одним из рассматриваемых вариантов реакции. Предполагается, что в рамках бойкота все политики высшего уровня и официальные лица публично заявят о своем отказе посещать чемпионат.

Великобритания ожидает, что к предложенным мерам присоединятся Польша, Австралия и Япония.

Как сообщала "Страна", Порошенко не советует украинским болельщикам ехать на ЧМ-2018 в Россию.

А тем временем ФИФА развела по корзинам участников стыковых матчей.