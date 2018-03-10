В следующий четверг, 15 марта, на НСК "Олимпийский" киевское Динамо примет в ответном матче 1/8 Лиги Европы римский Лацио. И небольшое преимущество в этом матче уже на стороне хозяев поля, даже без учета того, что первый поединок завершился вничью 2 - 2.

Лацио не стал продавать билеты на ответный матч с Динамо в Киеве, и более того, настойчиво рекомендовал своим фанам не приезжать в Киев самостоятельно, где они все-равно не смогут купить билеты на матч.

Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио на своем сайте.

В клубе объяснили свое решение организационными моментами и тревогой за безопасность римских фанатов.

Напомним, что ранее "Страна" подробно рассказала, как Динамо сыграло 2 - 2 с Лацио.