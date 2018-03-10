Начальник управления защиты экономики Нацполиции в Сумской области стал участником инцидента с применением оружия в поезде Киев-Одесса. Об этом сообщает "Odessa-online".

Полицейский начальник был пьян. Он достал травматический пистолет и открыл стрельбу в вагоне. Конфликт произошел перед самым прибытием поезда на железнодорожный вокзал Одессы.

Покинуть вагон на вокзале начальник оказался не в состоянии и вместе с ним уехал на "отстой".

Как оказалось, пьяный полицейский пытался выяснить отношения с обидчиком прямо в вагоне. Также сообщается, что после инцидента полицейский умудрился потерять оружие.

На данный момент идут поиски пистолета.

Как сообщала "Страна", ранее полиция поймала оперативника отдела по борьбе с наркотиками, который сам организовал торговлю наркотиками.

Напомним также, что в Киеве пьяный полицейский спровоцировал масштабное ДТП с тремя авто.