В воскресенье, 18 марта, ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" обещают блокировать российские дипучреждения в Украине. Об этом сообщили активисты ВО "Свобода" на своей странице в Facebook.

Сообщается, что "объединенные силы националистов не допустят в Украине голосования за президента Московии".

"18 марта 2018 года - в четвертую годовщину аннексии Крыма - в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование ... Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/svoboda.ua

Акция продлится около всех дипучреждений России в Украине с начала и до конца голосования.

Напомним, в 2014 году Российская Федерация аннексировала Крым, включив его в свой состав 18 марта.

Ранее Украина грозила санкциями за выборы президента Российской Федерации в Крыму.