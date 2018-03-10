Сегодня ночью, 10 марта, в семье форварда каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси, произошло радостное событие. Его жена Антонелла подарила ему третьего ребенка, и опять мальчика.

По такому случаю великий Лео даже пропустил календарный матч Ла-Лиги против Малаги. Фото "крепкого" мужского рукопожатия с сыном Месси выложил в своем Instagram. Мальчика решили назвать Чиро.

"Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!", - написал Лионель Месси.

Фото: instagram.com/leomessi

За один час это фото уже посмотрели 2 604 704 человека и поставили лайки.

Чиро стал третьим сыном в семье аргентинца и его жены Антонеллы. Ранее у пары родились сыновья Маттео и Тиаго.

Напомним, "Страна" рассказывала, как великий Месси вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов в матче против Шахтера.