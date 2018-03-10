Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен нервно-паралитическим веществом, 10 лет работал на британскую разведку. За это время экс-полковник, у которого был позывной Forthwith, передал MI6 ценные данные, включая весь телефонный справочник ГРУ, то есть практически все контакты в российской разведке.

Об этом сообщает The Times.

Сообщается, что британская спецслужба высоко ценила Скрипаля. Он получал хорошие деньги за свою работу.

Поскольку расследования отравления Скрипаля и его дочери Юлии продолжаются, журналисты выстроили картину его вербовки в качестве двойного агента для МИ-6.

В то же время стоит отметить, что Скрипаль не сбежал из России в Британию, а был выдан властями РФ в порядке обмена. То есть вряд ли в Москве к тому времени считали его опасным кадром, через которого могла произойти утечка.

Напомним, правительство Британии экстренно собралось из-за отравления Скрипаля. В рамках следствия об отравлении сотрудники экстренных служб посетили больницу после выезда на место отравления Скрипаля.