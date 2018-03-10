Группа хакеров, которую связывают с Россией, атаковала правительственные сайты Германии с целью завладения документов об Украине. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Среди похищенных шести файлов были документы о переговорах между Британией и ЕС относительно Brexit, а также о переговорах ЕС с Украиной и Беларусью.

В то же время подчеркивается, что утечка документов относительно Украины и Беларуси была контролируемой. Якобы, служба безопасности узнала о кибернападении и смогла заменить подлинники документов.

Как сообщала "Страна", российские хакеры уже проникали в избирательную систему США в 2016 году. Это подтвердила глава отдела кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Джанетт Манфра. Она уточнила, что хакерские атаки были зафиксированы в 21-м штате и к некоторым спискам доступ был получен.