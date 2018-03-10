Сегодня, 10 марта, Малага у себя дома примет каталонскую Барселону, но в составе Барсы не будет великого Месси.

Он пропускает матч по уважительной причине. Сегодня ночью, его жена Антонелла подарила ему третьего ребенка, и опять мальчика.

Об этом сообщает испанский спортивный журналист Альфредо Мартинес в своем Twitter.

"Сегодня Месси и Антонелла стали родителями", - написал Альфредо Мартинес .

Фото: twitter.com/Alfremartinezz

У Месси уже есть двое сыновей - Тиаго и Матео. По некоторым данным Лео и Антонелла решили назвать своенго третьего сына Чиро.

Ранее "Страна" сообщала, как великий Месси вспоминал свой дебют в Лиге чемпионов в матче против Шахтера.

Также мы рассказывали, что в матче против Атлетико Месси забил 600-й гол в карьере.