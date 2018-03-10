Арест переговорщика Владимира Рубана, который ранее занимался обменом пленных на Донбассе, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. И разорвала она на несколько отчаянно спорящих друг с другом частей, прежде всего, лагерь сторонников Майдана и АТО.

Голоса о том, что Рубана подставили, зазвучали от тех, кого сложно заподозрить в симпатиях к переговорщику.

К истории с Рубаном, который якобы готовил покушение на Порошенко - действительно много вопросов. "Страна" разбирала их в материале "Что на самом деле произошло с Рубаном и хотел ли он убить президента".

А пока мы собрали мнения блогеров и журналистов, которые обсуждают версию о "террористе №1".

"Такое возможно только под крышей СБУ"

У известного блогера Pauluskp вызвала вопрос история с микроавтобусом, на котором ехал Рубан через КПВВ "Майорск".

Он напомнил, что этот бус уже задерживали с оружием в ноябре 2017 года - об этом заявил на брифинге сам глава СБУ Василий Грицак. Но по непонятным причинам авто из рук силовиков снова оказалось у "террористов".

"Какие тупые террористы. СБУ в ноябре отобрала у них оружие, но вернула им микроавтобус. А они в этот же микроавтобус снова загрузили оружие и отправили вместе с Рубаном на подконтрольную территорию. Феерично", - пишет Pauluskp.

Блогер озвучил еще два вопроса к следствию, которые прозвучали на брифинге Грицака, но так и не получили ответа:

"Зачем террористам везти оружие из оккупированных территорий, если на подконтрольной территории можно купить точно такое же оружие? Да, наши солдаты торгуют оружием, это давно не секрет, и СБУ сама пишет об этом на своем сайте.

Если террористы хотели обстрелять Киев из миномета, почему Рубан вез миномет 62 мм, а мины 120 мм? Как можно минами 120 мм стрелять из миномета 62 мм?".





"В феврале 2017 года СМИ сообщали, что у Рубана отобрали пропуск на оккупированные территории. Как же он без пропуска ездил-то? Такое возможно только под крышей СБУ, под их контролем", - добавил блогер.

По его мнению, "Рубан действительно участвовал в совместных с СБУ схемах торговли оружием. То, что потяжелее, минометы и мины, уходило за границу. Естественно, оружие возили не из оккупированных территорий (это глупо), а с нашего бока линии фронта. Годами сотрудничали и всё было нормально.

Однако, в СБУ поступил заказ сверху на громкую историю о терактах в Киеве "с тысячами жертв". СБУ дебилы, поэтому придумали обстрел Киева из минометов, но положили миномет и мины разного калибра. Даже если поверить СБУ, что минометы нужного калибра были завезены раньше, история с обстрелом АП и Верховной Рады из минометов подозрительно напоминает аналогичные сказки МГБ об украинских ДРГ в Донецке, вооруженных "блуждающими минометами" на мусоровозах".

"Сейчас должны идти аресты по всей стране"

Волонтер Юрий Касьянов говорит об отсуствии массовых задержаний, как признаке фейковости дела.

"Идиоты. Если этот Рубан и правда хотел всех наших дорогих руководителей поубивать, устроив военную операцию в правительственном квартале с применением минометов, гранатометов и пулеметов, то сейчас одномоментно должны проходить задержания и обыски по всей стране.

Рядом с Рубаном должны сидеть на скамье подсудимых человек сто - сто пятьдесят. Потому что не может один пожилой отставной военный устроить такой дикий шухер. Тут маленькая армия нужна... А раз армии нет, подсудимых больше нет, то это всё - лажа. И порохоботская истерика в сети эту версию подтверждает.

Рубан, скорее всего, просто пробный шар. Четыре года он катался туда-сюда с разрешения и под контролем СБУ, делал какие-то схемы, пил водку с сепарами, возил Надю... - никто его не трогал, хотя наверняка было за что. И тут вдруг взяли по самой страшной статье...

Если общество скушает это дерьмо и не подавится, маховик репрессий против шпионов и вредителей раскрутится на полную. Просто очень удобная тема. Работает безотказно".

Позже Касьянов заявил, что темы любой контрабанды в АТО - это "парафия" СБУ и Администрации президента.

"По делу Рубана вспомнилась одна давняя история, которая случилась там же, под Горловкой. И, конечно же, при участии СБУ и Администрации президента. Без них такие вещи в нашей стране не делаются. Ни один славянский шкаф никуда не занесут.

Итак, в ночь с 27 на 28 июня 2015 года военные (30 бригада), задержали под Горловкой сотрудников СБУ и два грузовика с деньгами в мешках из-под сахара - по 5 и 6 тонн в каждом.

На следующий день фуры ушли к сепарам по звонку "с самого верха". Военные отказались от огласки и расследования из-за сильного давления, которое на них оказывалось".

Заодно раскрыли военный путч?

Еще на одно "белое пятно" указывает журналист Алексей Романов. Он говорит, что за попыткой сделать из Рубана "террориста №1" никто не заметил настоящий военный путч, наличие которого следует хотя бы из текста "пидозры" переговорщику.

"Почему-то почти никто не обратил внимания , КУДА задержанный Рубан якобы отвез первую партию оружия.

Его ведь хлопнули на второй.

А первую он отвез по адресу Хмельницкий, ул.Толстого, 4, в/ч 0553. Проблема в том, что эта часть - очень непростая. Можно сказать - знаковая.

Это - армейский 8-й отдельный полк спецназа (8 оп СпН). Главное управление разведки и все такое. Бывшая 8-я бригада СпН, раньше базировалась в Изяславе, в начале "нулевых" ее перевели в Хмельницкий.

8 оп СпН плотно участвует в АТО. Например, говорят, что ее специалисты убили "Гиви". ОЧЕНЬ серьезная структура.

А теперь вот, откуда ни возьмись, появилось.... СБУ. И теперь СБУ говорит, что на базе 8 оп СпН собиралось оружие для государственного переворота.

Можете себе представить? "Готовился военный путч" - говорит СБУ. А верная "Контора" этот военный путч успешно разоблачила".

Впрочем, версия провоза боеприпасов через столь сложный участок как линия разграничения - вызвала еще больше вопросов, чем таинственный военный путч, которого почти никто не заметил.

Волонтер Алексей Бобровников говорит, что оружие можно спокойно купить в любой точке Украины и в любых количествах. Для этого необязательно с риском вывозить его из "ЛДНР".

"Страна наполнена схронами боеприпасов. Или СБУшники, представлявшиеся харьковской бригадой, или же реальные самоволки из 92 омбр в моем непосредственном присутствии в 100 км. от украино-венгерской границы позапрошлой осенью обсуждали продажу партии боеприпасов.

Любых калибров, в любом количестве.

Воровать и прятать как для черного рынка так и для собственных банд-формирований продолжают по сей день в огромных количествах - этому тоже есть свидетели.

Схроны повсюду -- устроенные уе//анами как из числа ВСУ, так и из числе ментов и ГУРовцев. Залежи нелегального боекомплекта в руках ОПГ под прикрытием силовых структур.

Какая мебель? Какой Рубан?

Это новости, рассчитанные на овец. Впрочем, это всегда работало так, при любых режимах... Это ад, ребята.

Остается только наблюдать за маятником и крысенышами, изображающими следаков...".

А журналист Сергей Лямец пишет, что если Рубан и провез через границу оружие, то вряд ли это было от ФСБ. У российских спецслужб есть способы достать оружие и в Украине - без езды по блок-постам:

"Банальная логика подсказывает задать один вопрос: Рубан от себя лично решил кокнуть нашего президента? Или ему дал заказ тот самый ФСБ? Если от себя – ок, я еще допускаю, что он тупо повез через границу диван с гранатометом. Но если по заказу ФСБ…

Если бы ФСБ действительно хотела убить Порошенко - я уверен, это бы уже произошло. После смертей Вороненкова и Шеремета, после тотального п@$деца, который творится во всей стране. Или проблема купить в Украине гранатометы и взрывчатку? Тем более, для человека, который регулярно общается с военными.

Я, конечно, свечку не держал. Но дело больше похоже на политическое. То ли Рубан не первый раз таскал оружие, а теперь его решили "слить", чтобы... То ли он ничего не вез, а диван с гранатометом подложили под него, пока он спал. Бывает и такое.

В версию о покушении на Порошенко лично я не верю. Сильно засрались наши СБУ-шники и прокуроры, чтобы ожидать, что кто-то клюнет на такое г@вно", - пишет Лямец.

"Плотная связка с днепропетровскими"

В соцсетях уже пытаются просчитать, по кому дело Рубана ударит бумерангом. Журналист Игорь Лесев считает, что власти будут использовать "террориста №1" против днепропетровских элит, с которыми он когда-то сотрудничал.

"Минус для Рубана во всей этой истории, конечно же, и плотная связка с днепропетровскими. Филатов и Корбан тоже в этой теме. Поэтому, повязывая Рубана, Банковая бьет по руке и днепропетровским. Пока еще не больно, но ведь Рубана уже вяжут в сообщники к Захарченко.

Уверен, чуть позже всплывут легендарные скайп-переговоры Бени с лже-Губаревым. Коломойский ведь тоже сейчас активно троллит Петра Алексеевича. Только сегодня пустили фейк-волну о переговорах Онищенко с американцами по судьбе Порошенко. И есть все основания предполагать, что заказчиком выступил именно Беня.

А еще недавно Коломойский вместе с Соросом кошмарили Банковую палаточным городком имени Саакашвили. Так что скандал с Рубаном непременно будут раскручивать и по этому вектору", - считает Лесев.

Кроме того Лесев затронул тему взаимоотношений Рубана с Медведчуком (переговорщика провластные блогеры обвиняют в работе на Медведчука).

"Встречал сегодня тезисы, что "Медведчук следующий". Скажем так, если Медведчук когда и станет "следующим", то точно не по связке с Рубаном.

Медведчук через призму обмена пленных повышает свою капитализацию. Личную, статусную и будущую. По сути, Медведчук в Украине – это такой себе коммуникатор между Банковой и Кремлем. Характерно, что на последней большой пресс-конференции Порошенко о Медведчуке отозвался исключительно положительно. И это не потому, что Порошенко вдруг возлюбил Медведчука. Просто последний встроен в систему взаимоотношений по линии "Киев-Москва". И самое ценное для Порошенко – Медведчук не рубит на теме пленных бабло. Это не значит, что Медведчук аскет в денежных вопросах. Просто парняга сидит на других темах, ну и в целом, летчик несколько другого уровня.

"Офицерский корпус" и Рубан – это совсем другая контора, которая как раз и кормилась с темы обмена пленными, пока Медведчук их не отодвинул. Более того, с Медведчуком они в системных контрах, потому что тот как раз толкает совсем другую тему – Минска. А пленные по Минским соглашениям – это только первый пункт, за которым следуют все остальные. Именно поэтому Медведчук постоянно двигает идею обмена "всех на всех", а Рубан сторонник "индивидуального подхода". В сети, к слову, можно легко найти истории-откровения, сколько стоило освобождение родственника через людей Рубана".

О том, что Рубан давно разошелся с Медведчуком ранее говорил и главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"... Хочу сказать про Рубана и Медведчука, о чем сразу все сейчас заговорили. Не знаю, что их связывало в 2013-2014-е, но в последние годы отношения между ними были тяжелыми, так как конкурировали они на одной теме – обмене пленных. Ну как конкурировали. С 2015 года этот процесс курирует Виктор Медведчук и Рубана полностью из него исключили. По этой причине Рубан неоднократно публично критиковал Медведчука. Попытка Рубана вместе с Савченко вклиниться в процесс в конце 2016 года, напрямую связавшись с сепаратистами, закончилась тем, что СБУ сначала задержала Рубана, а затем запретила ему въезд на неподконтрольные территории.

Почему сейчас целый ряд близких к президенту людей решили связать Медведчука и Рубана? Не исключено, что это связано с теплыми словами, которые Порошенко сказал в адрес Медведчука на пресс-конференции. И, видимо, политтехнологи Банковой увидели в этом определенный риск для и без того невысокого рейтинга президента, а потому решено шлейф от этих слов перебить темой "мы взяли человека Медведчука". Мол, посмотрите, как власть мужественно с кумом Путина борется".

Власть пытается путем задержания Рубана дистанцироваться от Медведчука, которого Порошенко похвалил на своей пресс-конференции, пишет журналистка Татьяна Высоцкая.

Она называет и ряд нестыковок, которые есть в деле. По ее мнению, нелогично задерживать на блокпосту: странно, что не проследили груз до конечного получателя, чтобы разом "накрыть" всю сеть. Да и не поехал бы Рубан с таким грузом лично, если он организатор.

А "фильм" от Грицака Высоцкая называет похожим на постановку.

"Если говорить о Рубане, то у меня есть мнение, что власть путем его задержания публично дистанцируется от Медведчука. Демонстрирует Западу, что с кумом Путина мы теперь в контрах.

Посмотрела и оперативное видео с машины Рубана, снятое на оккупированной территории, которое обнародовал на пресс-конференции глава СБУ. Слишком уж хорошо все снято, и как оружие грузят, и все остальное.

Похоже на постановку.

Так же и Рубан не столь глуп, чтобы вот так ехать с микроавтобусом оружия лично. Мог бы непосредственное пересечение блокпостов не делать рядом с опасным грузом, а ехать отдельно. Тем более, что он говорил о том, что пересечение линии соприкосновения было согласовано с каким-то "Кедром".

Кстати говоря, кто это и почему мы не видели его сегодня в зале суда рядом с Рубаном?

И само задержание Рубана странное: уже многие писали, что нелогично задерживать на блокпосту, а не вести до адресата груза: к тем, кому он предназначался".

Блогер Анатолий Шарий тоже разобрал видео, показанное на брифинге главы СБУ. Он удивился, почему Грицак не привел ни одного доказательств причастности Рубана, "главы ДНР" Захарченко и его "министра" Тимофеева к заказу и организации терактов.

Равно нет доказательств наличия цитат "Должно быть как можно больше трупов", - эти слова, по версии Грицака, произосили "кураторы из Кремля".

Точно так же отсутствуют "пруфы" по якобы готовящимся терактам - пока следствие не предоставило ни одного аргумента в пользу того, что оружие ввозили, чтобы расстрелять Раду и Порошенко.

Шарий считает, что операцию по покупке оружия спровоцировала сама СБУ, выступив для Рубана заказчиком: не зря голос собеседника Рубана на записи был изменен. Только это объясняет, почему переговорщик так смело заехал на КПВВ, кишащий силовиками, с таким арсеналом вооружений, говорит Шарий. Но тогда версия о "подрыве Рады" рассыпается.