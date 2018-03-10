Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, поделился информацией о том, разрешат ли Ксении Собчак, которая баллотируется на пост президента России посетить Крым.

Как передает УНН Олег Слободян заявил, что решение будет приниматься в момент пересечения украино-российской границы.

Пограничники решат, предоставлять ли кандидату в президенты Российской Федерации Ксении Собчак разрешение на въезд на территорию аннексированной АР Крым при попытке пересечения ею госграницы.

"Решение будет приниматься при попытке пересечения ею границы", - сказал Слободян.

Напомним, 6 марта кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

Собчак утверждала, что не будет проводить предвыборную агитацию в Крыму. Она заявляла, что аннексировав Крым Россия нарушила международные обязательства.

По мнению Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма.

Ранее "Страна" сообщала, что Ксения Собчак попала на сайт "Миротворец".